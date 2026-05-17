В ОАЭ из-за удара дрона произошел пожар возле АЭС

Пожар произошел возле атомной электростанции «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах из-за удара беспилотника, сообщил медиа офис страны 17 мая.

Пожар возник в электрогенераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра безопасности станции в регионе Аль-Дафра.

Пожар не повлиял на безопасность атомной станции и работоспособность основных систем, а все энергоблоки работают в обычном режиме, сообщило управление по ядерному регулированию ОАЭ.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что уровень радиации на АЭС «Барака» остается в пределах нормы. При этом в организации заявили, что третий энергоблок станции работает на дизель-генераторах.

В МАГАТЭ добавили, что «военная деятельность, угрожающая ядерной безопасности, неприемлема».

Во время войны США с Ираном, которая началась в конце февраля, иранские военные сосредоточили большую часть своих ударов на ОАЭ. Всего иранские военные запустили по эмиратам более 2800 ракет и беспилотников — гораздо больше, чем по любой другой стране, включая Израиль. По данным The Wall Street Journal, ОАЭ в ответ тайно наносили удары по территории Ирана.

