В Москве произошел крупный пожар. Движение по Северо-Восточной хорде перекрыли

Обновление. Пожар на Амурской улице в Москве ликвидировали на площади 300 квадратных метров, сообщили ТАСС в ГУ МЧС около 18:00.

На Амурской улице в Москве произошел крупный пожар 17 мая, сообщила пресс-служба управления МЧС по Москве. По данным спасателей, там загорелись складируемые отделочные материалы.

Как сообщил телеграм-канал «112», пожар произошел на открытой строительной площадке площадью около 800 квадратных метров. По информации «Базы», огонь вспыхнул на свалке строительного мусора и затем перекинулся на склад стройматериалов.

Площадь возгорания, по предварительным оценкам, составляет 300 квадратных метров.

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве приостановлено в обоих направлениях из-за пожара, сообщил городской департамент транспорта. Из-за возгорания произошло провисание первого пролета моста хорды.