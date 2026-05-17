Болгария выиграла «Евровидение»

Дара (Дарина Йотова) стала победительницей 70-го «Евровидения», финал которого прошел в ночь на 17 мая в Вене. Певица из Болгарии получила 516 очков с песней «Bangaranga», обогнав на 173 очка музыканта из Израиля Ноама Беттана, занявшего второе место.

Третье место заняла исполнительница из Румынии Александра Кэпитэнеску.

Дельта Ли Гудрем из Австралии была одним из лидеров, но заняла только четвертое место.

Украина, которую представляла певица Виктория Лелека, заняла 9 место.

На последнем месте оказалась Великобритания, которую представлял музыкант Look Mum No Computer (Сэм Батл) — с одним баллом.

Вы не поверите, но опять происходит «Евровидение». Сегодня — финал Рассказываем о фаворитах, а также о крупнейшем бойкоте за всю историю конкурса (вы угадали, из-за участия Израиля)

