В итальянской Модене автомобиль наехал на пешеходов. Есть раненые

Автомобиль сбил группу пешеходов в центре города Модена на севере Италии, сообщает агентство ANSA. Семь человек получили различные травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Машина, ехавшая на большой скорости, сбила пешеходов на тротуаре и попыталась уехать. Автомобиль остановили прохожие, задержав водителя. Его передали полиции.

По информации ANSA, виновник происшествия — 30-летний мужчина, гражданин Италии североафриканского происхождения. Он родился и живет в Модене. Судимостей у него, по предварительным данным, нет.

Мэр Массимо Меццетти рассказал, что нападавший был вооружен. По некоторым данным, он попытался ударить кого-то ножом. О мотивах задержанного пока не сообщается.