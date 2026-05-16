США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению войны против Ирана уже на следующей неделе, сообщила The New York Times 15 мая со ссылкой на источники среди чиновников стран Ближнего Востока.

По данным издания, ближайшие помощники Трампа подготовили план возобновления активных боевых действий к его из Китая. Документ разработан на случай того, если лидер США решит выйти из возникшего тупика в войне с Ираном с помощью новых бомбардировок, говорится в статье.

Если Трамп решится возобновить боевые действия, одним из возможных вариантов рассматриваются более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и инфраструктуры, рассказали газете американские чиновники.

Другой вариант предполагает наземную операцию с участием спецназа. Американские военные должны будут найти обогащенный уран, спрятанный под землей на иранских ядерных объектах. В марте на Ближний Восток прибыли несколько сотен бойцов сил спецназначения на случай такого развития событий.

Источники The New York Times отмечают, что для наземной операции потребуются тысячи военнослужащих вспомогательных войск, которые будут должны обеспечивать периметр безопасности и смогут вступить в бой с иранскими войсками. Военные признали, что этот вариант сопряжен с большим риском потерь.

Трамп, по словам его помощников, пока не принял окончательного решения о дальнейших действиях в отношении Ирана. В Тегеране в свою очередь уже заявили, что готовы «отвечать на любую агрессию».

Из-за войны с Ираном Дональд Трамп сталкивается с давлением как внутри США, так и за пределами страны. Американский лидер говорил, что конечная цель боевых действий — лишить Тегеран возможности когда-либо получить ядерное оружие. Пока ему не удалось договориться с Ираном о сделке, которая определит будущее ядерной программы страны.

С начала войны Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов поставок нефти. Это привело к резкому скачку цен на топливо. По данным The New York Times, представители заинтересованных стран пытаются найти компромисс, при котором Иран бы открыл Ормузский пролив и позволил Трампу объявить о победе.

Что происходит на Ближнем Востоке

Трамп вновь грозит «стереть Иран с лица Земли» и пытается убедить всех, что США под силу открыть Ормузский пролив. Сработает ли этот план? Проблемы начались уже в день презентации новой стратегии

