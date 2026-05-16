Московская синагога пригласила прихожан на съемки сериала о Сталине. Требуются «евреи по национальности или еврейской внешности»

Московская хоральная синагога пригласила своих прихожан на съемки четырехсерийного фильма о генеральном секретаре КПСС Иосифе Сталине.

В объявлении, опубликованном в фейсбуке синагоги, говорится, что съемки пройдут днем 31 мая. В объявлении упоминается «военно-исторический фильм режиссера Владимира Бортко, производимый студией „ТриИкс“». Название картины не уточняется.

Сам режиссер подтвердил, что речь идет о фильме «Сталин». Ранее он заявлял, что этой картиной хочет «развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС».

По словам Бортко, у создателей сериала нет задачи показать Сталина «хорошим или плохим». «Мы хотим показать Сталина таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей», — говорил режиссер в интервью ТАСС.

В объявлении синагоги говорится, что прихожан зовут на съемки сцены, посвященной встрече в Москве 1949 года посла Израиля . Съемочной группе «нужны мужчины и женщины на роль евреев». «Требования: евреи по национальности или еврейской внешности. Возраст: 17-70 лет», — говорится в публикации. Участникам съемок предлагают «небольшую компенсацию затраченного времени», кошерный обед и буфет.

Как пишет издание «Подъем», пользователи соцсетей уже предположили, что картина будет с «антисемитским амбре», и назвали «зашкваром» участие евреев в этом проекте. Бортко в комментарии журналистам заверил, что «все наоборот». «Передайте всем евреям, что все наоборот. Не только не должно быть опасений — я приглашаю всех евреев на съемку и кричать погромче: „Голда, Голда!“», — сказал он.

Годы правления Иосифа Сталина, особенно поздние, были отмечены всплеском антисемитизма в СССР. Среди прочего это проявилось в репрессиях и казнях членов и .

В последние годы в России усилилась тенденция реабилитации образа Сталина. Например, в стране появляется все больше памятников Сталину. В основном их ставят частные лица на частной территории — это никак не регулируется законодательством.

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о том, как российская власть использует Сталина

подкасты Как российская власть относится к Сталину — и использует его образ в своих целях? 41 минута