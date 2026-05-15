Верховный суд РФ предложил смягчить наказание за покупку и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах без цели сбыта. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 228 Уголовного кодекса. Сейчас вторая часть этой статьи (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в крупном размере без цели сбыта) предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Верховный суд предлагает сократить максимальный срок наказания до пяти лет и отменить нижний порог наказания.

Кроме того, изменения планируется внести в третью часть этой же статьи, в которой речь идет о приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Она предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, Верховный суд предлагает сократить максимальный срок до 10 лет и отменить нижний порог.

В пояснительной записке отмечается, что по части 2 статьи 228 УК РФ реальное лишение свободы назначается только трети осужденным, а максимальные сроки назначаются «крайне редко». Сроки, предусмотренные частью третьей этой же статьи, «также не востребованы в судебной практики и ограничивают возможность индивидуализации наказания с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого».

Законопроектом также предлагается распространить на впервые осужденных за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, «признанных больными наркоманией», право получить по решению суда отсрочку от отбывания наказания в виде лишения свободы, обязав их пройти лечение или реабилитацию. «Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта зачастую совершают нуждающиеся в лечении наркозависимые лица (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», — заявили в Верховном суде.

Как понять, что у человека передозировка, — и чем помочь Инструкция MeduzaCare

