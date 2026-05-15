В Иркутской области многодетная мать сняла на видео, как занимается сексом с любовником и шестилетним сыном. Опека изъяла детей

В Иркутской области органы опеки изъяли у многодетной матери пятерых детей после того, как она сняла на видео, как занимается оральным сексом одновременно со своим взрослым любовником и шестилетним сыном, сообщают Ксения Собчак и издание «Люди Байкала».

Речь идет о 46-летней жительнице села Нижняя Слобода (ее имя не называется), у которой три дочери и два сына; младший — с инвалидностью. По данным Собчак, неделю назад интернет-знакомая этой женщины получила от неизвестного отправителя видео, на котором был запечатлен акт насилия в отношении младшего ребенка.

Новосибирская правозащитница Анна Тажеева рассказала «Людям Байкала», что она получила три подобных видео, которые прислала ей подписчица. По ее словам, кроме шестилетнего ребенка, взрослые также совращают его старшего 10-летнего брата.

По данным Тажеевой, мать детей живет с любовником, а отец детей отдельно. Собчак пишет, что в доме у матери «регулярные попойки», а живут они на деньги любовника и детские пособия. «Люди Байкала» со ссылкой на Тажееву пишут, что мать лишена родительских прав в отношении двоих старших детей.

Дом в Нижней Слободе оцепили, детей забрали. Следственный комитет и полиция Иркутской области начали проверку.