В Белгороде беспилотник попал в жилой дом. Есть пострадавшие

Оперштаб Белгородской области сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный жилой дом в Белгороде. Телеграм-канал «Пепел» уточняет, что поврежденный дом расположен на улице Вокзальной.

В результате попадания дрона загорелись несколько балконов, в доме повреждены фасад и остекление.

Трехлетняя девочка получила осколочные ранения плеча, грудкой клетки и ноги, ее отправили в больницу. Осколочные ранения также получили две женщины и мужчина, они госпитализированы.

Точное число пострадавших уточняется, заявили региональные власти.