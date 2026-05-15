The Sun: Top Gear вернется в эфир спустя четыре года. Выпуск шоу остановили из-за аварии, в которой пострадал один из ведущих

BBC Studios начала работу над перезапуском автомобильного шоу Top Gear, сообщила The Sun.

По словам источника газеты, руководство «Би-би-си» стремится возродить Top Gear, потому что «так и не смогло заполнить пустоту после его ухода, и многие зрители скучают по автомобильному шоу». Источник добавил, что важно было удовлетворить запросы «не только автолюбителей, но и фанатов Top Gear», которых обрадует новость о возвращении шоу.

Бывших ведущих шоу Пэдди Макгиннеса, Криса Харриса и Фредди Флинтоффа, по информации The Sun, заменит новая команда. Поиск ведущих уже идет.

По данным газеты, шоу может выйти в эфир в следующем году.

Top Gear выходила с 1977 года, а одним из главных ведущих шоу был Джереми Кларксон, который вел его вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем с 2002 до 2015 год. После конфликта с продюсером Кларксон был уволен, Хаммонд и Мэй ушли вслед за ним и стали вести шоу The Grand Tour.

В декабре 2022 года «Би-би-си» приостановила выпуск Top Gear после того, как один из ведущих шоу, бывший капитан сборной Англии по крикету Эндрю «Фредди» Флинтофф, получил тяжелую травму на испытательном треке в Суррее. В ноябре 2023-го «Би-би-си» объявила, что производство шоу будет прекращено на неопределенный срок.

