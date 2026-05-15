Двое петербуржцев получили 15 и 16 лет по делу о попытке отравления еды для бойцов «Эспаньолы»

Первый Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего Никиту Красильникова к 16 годам лишения свободы, а 20-летнего Рината Ильина к 15 годам по делу о подготовке отравления бойцов , сообщает «Осторожно, новости».

Им вменили статьи об участии в террористической организации, покушении на теракт и государственной измене, уточняет «Медиазона». Первые четыре года Красильников и Ильин проведут в тюрьме, а потом будут переведены в колонию строгого режима. Прокуратура просила для них 18 и 17 лет соответственно.

По версии обвинения, Красильников и Ильин, а также третий фигурант дела Артем Щербаков были завербованы «Русским добровольческим корпусом» ( ) и получили за сотрудничество деньги из Украины. Как утверждала прокуратура, они должны были отравить продукты питания, а затем отправить их в виде гуманитарной помощи личному составу «Эспаньолы» и жителям самопровозглашенной ДНР.

Ильин на общей с Щербаковым квартире хранил мешок с ядом, а Красильников привез этот мешок со склада, пишет «Бумага».

Красильников и Ильин заявили в суде, что не знали о своем участии в выполнении заданий, которые Щербаков получил от РДК. Обвиняемые признали фактическую часть дела, раскаялись и попросили суд о снисхождении. Оба рассказали о давлении силовиков во время первых допросов, пытках и избиении.

Дело самого Щербакова — участника ультраправой группы White Boys Nevograd — выделили в отдельное производство. Он признал вину, дал показания на Ильина и Красильникова и получил 15 лет лишения свободы.

Как отмечает «Бумага», "Русский добровольческий корпус" и «Эспаньола» давно враждуют: в обоих подразделениях служат преимущественно русские националисты, но воюют они по разные стороны фронта.

В начале октября 2025 года «Эспаньола» объявила о роспуске. Часть бойцов перешли в формирования добровольческого корпуса Минобороны РФ. Через два месяца после роспуска подразделение сообщило о смерти своего лидера и командира Станислава Орлова (позывной «Испанец»).

