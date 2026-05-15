Андрей Ермак останется в СИЗО на выходные. Деньги на залог ему еще не собрали

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак останется на выходные в СИЗО, для него еще не собрали залог, сообщает «Украинская правда».

По данным издания, за Ермака внесли 58,8 миллиона гривен из необходимых 140 миллионов. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что защита Ермака собрала 100 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины в субботу и воскресенье не работает, поэтому даже если необходимая сумма будет собрана, суд не сможет проверить, действительно ли она поступила на счет. Среди тех, кто передал деньги для залога, — бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров.

Суд отправил Ермака под арест 14 мая, но оставил возможность выйти под залог в размере 140 миллионов гривен (3,2 миллиона долларов). Ермак, говоря о залоге, заявил, что у него нет таких денег. По его словам, адвокат будет общаться по этому вопросу с его друзьями и знакомыми.

Андрей Ермак проходит подозреваемым по делу о легализации 460 миллионов гривен (10 миллионов долларов) на строительстве под Киевом элитного комплекса «Династия». Вину он не признает.

