Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченной по правам человека в РФ.

Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, у которой в апреле истек второй пятилетний срок на должности омбудсмена. По закону уполномоченный не может занимать этот пост более двух сроков.

Яна Лантратова Yevgeny Messman / TASS / Profimedia

37-летняя Яна Лантратова — выходец из «Молодой гвардии Единой России». Работала депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2021 года.

По данным «Медузы», Лантратову поддерживает глава управления внутренней политики администрации президента РФ Андрей Ярин, который близок к силовым структурам. Она стала главным кандидатом на пост омбудсмена по правам человека при поддержке режиссера Никиты Михалкова, утверждали собеседник «Медузы», близкий к администрации президента, и источник в Госдуме.

В Украине Лантратову обвиняют в депортации детей из украинских регионов. По версии СБУ, в период оккупации Херсона Лантратова вместе с женой главы «Справедливой России» Сергея Миронова Инной Варламовой принудительно вывезла в Россию двух несовершеннолетних воспитанников местного Дома ребенка. Как писали СМИ, Миронов и Варламова удочерили годовалую девочку, похищенную в Херсоне, и сменили ей имя.

еще о лантратовой

В России будет новая уполномоченная по правам человека — это Яна Лантратова. Ее назначение лоббировал Никита Михалков, узнала «Медуза» Она призывала запретить «Свидетелей Иеговы» и помогала Сергею Миронову насильно вывезти ребенка из Херсона

еще о лантратовой

В России будет новая уполномоченная по правам человека — это Яна Лантратова. Ее назначение лоббировал Никита Михалков, узнала «Медуза» Она призывала запретить «Свидетелей Иеговы» и помогала Сергею Миронову насильно вывезти ребенка из Херсона