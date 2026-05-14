В Гаване прошли крупнейшие протесты с начала энергетического кризиса. С января на Кубе постоянные блэкауты из-за американской топливной блокады

В столице Кубы Гаване 13 мая прошли массовые протесты на фоне отключений электроэнергии из-за американской топливной блокады.

По словам корреспондентов Reuters, на улицы вышли сотни кубинцев, которые перекрывали дороги горящими кучами мусора, стучали в кастрюли и скандировали: «Включите свет!» и «Объединенный народ непобедим!». В некоторых случаях электричество возвращали именно в те районы, где проходили протесты, отмечает Reuters. Тогда протестующие аплодировали и расходились.

Журналисты пишут, что в районах протестов находились «значительные силы» полиции, однако они в основном оставались в стороне и не вмешивались. Reuters называет эти протесты крупнейшими с начала энергетического кризиса в Гаване.

Министр энергетики и горной промышленности Кубы заявил, что страна полностью исчерпала запасы дизеля и мазута, а энергосистема острова находится в «критическом» состоянии.

Высокопоставленный представитель энергетического сектора заявил, что Куба продолжает переговоры об импорте топлива, но рост мировых цен на нефть и транспорт дополнительно осложняет эти усилия.

Кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Дональда Трампа на пост президента в 2025 году. С начала 2026 года Вашингтон усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к энергетическому кризису и отключениям электричества. Кроме того, Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы «большие проблемы», и что США готовы на «дружественное поглощение».

В начале недели CNN сообщал, что разведывательная авиация США резко увеличила активность у берегов Кубы и отмечал, что похожее наблюдалось перед операциями американских военных в Венесуэле и Иране.

