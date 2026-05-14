В Брянской области от удара дрона погиб путешественник Саша Конь. Он шел пешком в Бразилию с самодельной повозкой

В Брянской области 13 мая от удара украинского дрона погиб уроженец Ставрополья Александр, известный как путешественник Саша Конь, сообщили телеграм-каналы «База», Shot, и Mash.

Накануне власти Брянской области сообщали, что ВСУ атаковали дроном село Старая Погощь Суземского района, где погиб мирный житель из Ставропольского края. Имя погибшего не называлось.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что Саша Конь «предположительно, погиб в Брянской области при атаке дрона ВСУ» и отмечает, что личность погибшего пока не подтверждена, он был без документов.

37-летний Саша Конь в начале апреля отправился пешком в Бразилию по автодорогам с 300-килограммовой повозкой, писал Mash. По словам путешественника, в день он проходил 15–30 километров.