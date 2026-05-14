Вячеслав Гладков записал видеообращение после своей отставки с поста губернатора Белгородской области. Оно появилось в его телеграм-канале утром 14 мая.

В самом начале обращения Гладков поблагодарил Владимира Путина «за постоянное внимание, помощь и поддержку», а также за «те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион».

Затем он выразил благодарность жителям региона, чья поддержка «позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем». А также поблагодарил «тех, кто критиковал, ругал — ваше небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия».

Дорогие друзья, хотел пожелать каждому из вас божьего благословения, чтобы счастье, мир, достаток, любовь царили в каждом вашем сердце, в каждом вашем доме, чтобы ваши близкие были всегда с вами и их забота и внимание согревали даже в самые лютые морозы. Хочу пожелать главного — Победы! Именно Белгородская область, как никто другой, заслужила ее. Уверен, что она скоро наступит.

13 мая Кремль сообщил, что Вячеслав Гладков написал заявление об отставке «по собственному желанию». Президент РФ Владимир Путин принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы региона 45-летнего Александра Шуваева — замглавы Иркутской области, участника войны России с Украиной.

Гладков был губернатором Белгородской области с 2021 года. Слухи о его отставке появились в апреле 2026 года. Чем теперь будет заниматься Вячеслав Гладков, неизвестно. Политблок Кремля еще не нашел для него подходящего места, говорят источники «Медузы». СМИ писали, что он может стать заместителем министра экономического развития РФ Максима Решетникова или получить должность посла России в Абхазии.

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз — больше не губернаторы прифронтовых Белгородской и Брянской областей Рассказываем, что привело к их отставке и что может ждать обоих политиков теперь

