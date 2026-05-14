Умерла писательница Зоя Богуславская

Умерла писательница и искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, сообщила пресс-служба Центра Вознесенского.

Богуславской было 102 года.

Богуславская родилась в Москве 16 апреля 1924 года. Она начинала творческую карьеру как критик, но впоследствии получила широкую известность как писательница. Также Богуславская была автором ряда культурных проектов как в России, так и за рубежом. В частности, по ее инициативе была учреждена первая в России негосударственная премия в области искусства «Триумф».

Богуславская прожила в браке с Андреем Вознесенским 46 лет. Они поженились в 1964 году. После смерти Вознесенского в 2010 году она занялась проектами, направленными на сохранение его памяти: учредила премию «Парабола» и открыла Центр Вознесенского в Замоскворечье.