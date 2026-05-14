Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма против комика Александра Долгополова

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) в отношении стендап-комика . Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении говорится, что прокуратура нашла в интернете в видео с выступлением Долгополова, который, находясь за пределами России, «действуя из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества», публично «сделал заявление», направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и «умаления значения совершенного ими подвига».

О каком именно «заявлении» идет речь, не уточняется.

Близкий к силовикам телеграм-канал «База» утверждает, что поводом для проверки стала шутка Долгополова о том, как он гуляет по Берлину. «Бывает, гуляю по Берлину и думаю: „Вау, они убили моего деда“», — приводит издание цитату комика. «Медиазона» предполагает, что речь идет о концерте, опубликованном на канале комика в декабре 2024 года.

