Футболист «Барселоны» махал флагом Палестины на чемпионском параде. Глава Минобороны Израиля потребовал, чтобы клуб дистанцировался от игрока

Министр обороны Израиля Исраэль Кац раскритиковал одного из лидеров футбольного клуба «Барселона» — 18-летнего Ламина Ямаля, который махал палестинским флагом во время чемпионского парада команды.

После победы в испанском чемпионате футболисты «Барселоны» 11 мая устроили парад, во время которого ехали в клубном автобусе по улицам города. Полузащитник Ламин Ямаль (у него марокканские корни по отцу, но играет он за сборную Испании) во время этой поездки размахивал флагом Палестины.

14 мая глава Минобороны Израиля написал в своих соцсетях на испанском языке, что Ямаль «решил выступить с провокационными заявлениями против Израиля и разжигать ненависть» в то время, как израильские солдаты «сражаются с террористической организацией ХАМАС».

Те, кто поддерживает подобные высказывания, должны задать себе вопрос: считают ли они это гуманным? Является ли это моральным?

Как министр обороны Государства Израиль, я не буду молчать перед лицом подстрекательства против Израиля и еврейского народа.

Я ожидаю, что такой крупный и уважаемый клуб, как «Барселона», дистанцируется от этих заявлений и ясно даст понять, что в нем нет места ни подстрекательству, ни поддержке терроризма.

Главный тренер команды, немец Ханси Флик, которого 12 мая спросили на пресс-конференции об этом эпизоде, ответил: «Обычно мне это не нравится». «Я с ним поговорил. Сказал: если он этого хочет, это его решение. Он уже достаточно взрослый. Ему 18 лет», — добавил Флик.

Еще до поста Исраэля Каца официальный фан-клуб «Барселоны» в Израиле опубликовал в своем фейсбуке заявление, которое, как утверждается, он получил от футбольного клуба.

Футбольный клуб «Барселона» гордится тем, что представляет глобальное сообщество болельщиков самых разных происхождений, культур и национальностей, включая израильское сообщество, и мы глубоко ценим это разнообразие.

В заявлении «Барселона» отмечает, что в момент празднования чемпионства не было намерения делать какое-либо политическое заявление от имени футбольного клуба, а также пишет, что не поддерживает сообщения, «направленные против какой-либо общины, государства или нации», и выражает признательность израильским болельщикам.

Ламин Ямаль этим летом окончил школу. А еще вывел сборную Испании в финал Евро и превзошел Пеле Вот история полузащитника, которому только что исполнилось 17 лет

