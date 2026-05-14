Центральная избирательная комиссия РФ на заседании 14 мая приняла решение передать свободный мандат депутата Госдумы бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу и зарегистрировала его депутатом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Член Центризбиркома Константин Мазуревский напомнил, что весной Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Айрата Фаррахова. По его словам, Богомаз уже представил в Центризбирком все необходимые для регистрации документы.

Богомаз был главой региональной группы списка «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 года. Тогда он отказался от мандата и остался на посту губернатора.

Александр Богомаз - уроженец Брянской области, он возглавлял регион с сентября 2014 года.

13 мая Богомаз подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Егор Ковальчук, бывший председатель правительства самопровозглашенной ЛНР.

Читайте также

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз — больше не губернаторы прифронтовых Белгородской и Брянской областей Рассказываем, что привело к их отставке и что может ждать обоих политиков теперь

Читайте также

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз — больше не губернаторы прифронтовых Белгородской и Брянской областей Рассказываем, что привело к их отставке и что может ждать обоих политиков теперь