Журналист и телеведущий Владимир Молчанов умер в возрасте 75 лет, сообщил фотограф Юрий Рост.

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

Владимир Молчанов с начала 1970-х годов работал в советском Агентстве печати «Новости» (АПН) и был собкором в Нидерландах. С конца 1980-х он был автором и ведущим популярной ночной телепрограммы «До и после полуночи», которая стала предвестником перестройки. Кроме этого, Молчанов был ведущим программ «Время» и «90 минут» и автором цикла «И дольше века».

В интервью «Медузе» Молчанов рассказывал, что во время январских событий в в 1991 году он отказался вести программу «Время» и выкинул партбилет. По его словам, программу ему оставили, но «стали иногда приходить в монтажную, подглядывать, что мы монтируем».

