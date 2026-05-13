Украина нанесла удар по порту Тамань в Краснодарском крае. Власти региона сообщили о двух пострадавших и пожаре на предприятии

Украинские беспилотники в ночь на 13 мая атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что обломки сбитого БПЛА «упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района», где расположен порт Тамань.

На предприятии, название которого оперштаб не приводит, «произошло возгорание оборудования». Пострадал один человек.

В станице Тамань, возле которой расположен порт, повреждены окна и двери в нескольких частных домах, сообщил оперштаб. Пострадал один человек.

«Крымский ветер» опубликовал кадры пожара в порту Тамань.

Об ударах украинских беспилотников по промышленным объектам также сообщили власти Ярославской и Астраханской областей.

В Ярославской области, по словам главы региона Михаила Евраева, обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. В Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ). О пострадавших губернаторы Ярославской и Астраханской областей не сообщают.

Минобороны РФ утром 13 мая сообщило, что за прошедшую ночь над территорией РФ, аннексированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 286 беспилотников.

Читайте также

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)

Читайте также

Последние недели ВСУ интенсивно бьют по российским нефтяным портам. Но доходы Кремля от продажи нефти только растут Почему так происходит? Объясняет Сергей Вакуленко (Carnegie Politika)