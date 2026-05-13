Украина нанесла удар по порту Тамань в Краснодарском крае. Власти региона сообщили о двух пострадавших и пожаре на предприятии
Украинские беспилотники в ночь на 13 мая атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. Оперативный штаб региона сообщил, что обломки сбитого БПЛА «упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района», где расположен порт Тамань.
На предприятии, название которого оперштаб не приводит, «произошло возгорание оборудования». Пострадал один человек.
В станице Тамань, возле которой расположен порт, повреждены окна и двери в нескольких частных домах, сообщил оперштаб. Пострадал один человек.
«Крымский ветер» опубликовал кадры пожара в порту Тамань.
Об ударах украинских беспилотников по промышленным объектам также сообщили власти Ярославской и Астраханской областей.
В Ярославской области, по словам главы региона Михаила Евраева, обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. В Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин, из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ). О пострадавших губернаторы Ярославской и Астраханской областей не сообщают.
Минобороны РФ утром 13 мая сообщило, что за прошедшую ночь над территорией РФ, аннексированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей было сбито 286 беспилотников.