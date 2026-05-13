Трамп прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в Пекине. У трапа президента США встречали китайские официальные лица, оркестр и несколько десятков юношей и девушек с флагами КНР и Соединенных Штатов.

В Китае Трамп проведет три дня. Ключевым пунктом визита станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В поездке Трампа, помимо прочих, сопровождают глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs, Mastercard и Visa.

Основными темами переговоров лидеров США и Китая станут, как ожидается, торговые отношения двух стран, ситуация вокруг Ирана и сфера высоких технологий.

Предыдущий раз Трамп был с официальным визитом в Китае в ноябре 2017 года — во время своего первого президентского срока.

Визит в Китай в 2026 году должен был состояться в конце марта, но на фоне войны США и Израиля с Ираном поездку отложили.

С лидером Китая Си Цзиньпином Трамп уже встречался после начала своего второго срока на посту президента. Их первые за шесть лет переговоры прошли в октябре 2025 года на саммите АТЭС в Южной Корее.

Подробнее об этих переговорах

Трамп сказал, что его встреча с Си Цзиньпином прошла «на 12 из 10». Вот только результат пока крайне скромный Александр Габуев анализирует итоги переговоров и объясняет, как будут дальше развиваться отношения Китая и США

Подробнее об этих переговорах

Трамп сказал, что его встреча с Си Цзиньпином прошла «на 12 из 10». Вот только результат пока крайне скромный Александр Габуев анализирует итоги переговоров и объясняет, как будут дальше развиваться отношения Китая и США