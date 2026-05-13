Нетаниягу тайно приезжал в ОАЭ во время войны с Ираном, утверждает канцелярия израильского премьера. В МИД ОАЭ этот визит отрицают

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время операции «Рык льва» против Ирана тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в канцелярии Нетаниягу.

В ОАЭ Нетаниягу встретился с президентом страны шейхом Мухаммадом бин Заидом. Этот визит, как утверждают в канцелярии израильского премьера, привел к «историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ».

Другие подробности в сообщении не приводятся.

По данным источника The Times of Israel, Нетаниягу и Мухаммад бин Заид встретились 26 марта в городе Эль-Айн у границы с Оманом, и их переговоры продолжались несколько часов. Это первый подтвержденный визит израильского премьера в ОАЭ с момента нормализации отношений с Абу-Даби в рамках 2020 года.

Вместе с этим МИД ОАЭ опубликовал заявление, в котором отрицает визит Нетаниягу. «ОАЭ подтверждают, что их отношения с Израилем являются открытыми и осуществляются в рамках хорошо известных и официально объявленных „Соглашений Авраама“, а не строятся на непрозрачных или неофициальных договоренностях», — говорится в заявлении. В ведомстве добавили, что любые утверждения о неанонсированных визитах или нераскрытых договоренностях «являются полностью необоснованными».

Трамп поставил войну на паузу, чтобы попытаться объявить о победе. Но, похоже, перемирие оказалось слишком хрупким — и нас еще ждет эскалация Хватит ли у США и Израиля ресурсов, чтобы дожать Иран в войне на истощение?

