Латвия собирается полностью запретить автобусы в Россию и Беларусь

Власти Латвии собираются полностью запретить автобусное сообщение с Россией и Беларусью.

Запрет на нерегулярные автобусные перевозки уже введен с 1 ноября 2025 года, а теперь, пишет Delfi, министерство сообщения Латвии разработало поправки, запрещающие и регулярные рейсы, в том числе следующие транзитом через территорию страны.

Как пояснили в министерстве сообщения, после утверждения поправок государственная Автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков на основании Закона об административном процессе.

«Наличие регулярных рейсов в Россию и Беларусь наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки», — подчеркнули в министерстве сообщения.

Перевозчикам, которые лишатся лицензий, придется выплачивать компенсации, заявили в министерстве сообщения, соответствующие выплаты будут проводиться также в рамках Закона об административном процессе.

Перевозчик Ecolines оценивает прямой ущерб в случае запрета на маршруты в РФ и Беларусь примерно в четыре миллиона евро в год, а дополнительные убытки из-за простоя автобусного парка — еще примерно в два миллиона евро в год, следует из сопроводительной документации к проекту постановления.

Власти Латвии неоднократно призывали жителей страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, а Служба государственной безопасности предупреждала о рисках вербовки. Осенью 2025 года депутаты сейма от оппозиционного Национального объединения требовали от министерства сообщений объяснить, почему с учетом этих предупреждений регулярные автобусные перевозки до сих пор не отменены.

Автобусные рейсы между Латвией и Россией и Латвией и Беларусью зачастую много часов стоят на государственных границах, пока проходят таможенные и пограничные проверки (пассажиров, в частности, могут вызвать на «беседу» с сотрудниками ФСБ), но это один из самых дешевых вариантов для поездок из стран Европы в РФ и Беларусь и обратно.