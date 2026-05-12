WSJ: Google и SpaceX обсуждают партнерство в запуске орбитальных дата-центров. Это экспериментальная технология. SpaceX предлагала ее инвесторам

Google ведет с компанией SpaceX переговоры о контракте на запуск ракет и вывод в космос орбитальных дата-центров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эта технология (пока нереализованная) легла в основу предложения SpaceX инвесторам перед запланированным на лето выходом компании на биржу. Глава SpaceX Илона Маска называл ее «новым рубежом» для своей компании.

Google, в свою очередь, в прошлом году объявила о планах запустить прототипы спутников к 2027-му в рамках проекта Project Suncatcher. «Мы отправим небольшие вычислительные модули на спутниках, протестируем их и затем начнем масштабирование», — говорил гендиректор компании Сундар Пичаи.

По словам одного из источников WSJ, Google также обсуждает возможные сделки и с другими компаниями, занимающимися ракетными запусками.

Многие представители отрасли рассматривают орбитальные вычисления как решение проблем, присущих наземным центрам обработки данных, которые требуют больших площадей и значительных энергозатрат. Орбитальные дата-центры предполагается питать от солнечных панелей, что снимает ограничения по энергии, характерные для инфраструктуры на Земле.

Если Google и SpaceX договорятся о сделке, они станут партнерами в сфере орбитальных центров обработки данных, в которой обе компании готовились к конкуренции, отмечает The Wall Street Journal.

WSJ напоминает, что Google была ранним инвестором SpaceX и владеет 6,1% компании. Исполнительный директор Google Дон Харрисон входит в совет директоров SpaceX. На запрос о комментарии в SpaceX не ответили.

Весной 2026 года SpaceX подала заявку на IPO — ожидается, что оно станет крупнейшим в истории. По оценке источника Bloomberg, в ходе IPO компания может претендовать на оценку более 1,75 триллиона долларов и привлечь до 75 миллиардов долларов. Вместе с этим у главы SpaceX Илона Маска начался суд с руководителями OpenAI — разработчика ChatGPT. Маск обвиняет гендиректора компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана в том, что они превратили OpenAI в коммерческую структуру и тем самым обманули его

