Индекс счастья россиян (его замеряет ВЦИОМ) в апреле упал до минимума за последние 15 лет

Индекс счастья россиян, который замеряет Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ), в апреле 2026 года составил 52 пункта. Это самый низкий показатель за последние 15 лет.

В ходе измерения индекса счастья россиянам регулярно задают закрытый вопрос, который полностью звучит так: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Исходя из ответов, индекс, который выражается в пунктах.

По сравнению с мартом в апреле индекс счастья упал на четыре пункта — с 56 до 52 (а месяцем раньше, в феврале, было 55). В апреле 2025 года индекс счастья составлял 63 пункта, затем он снизился до 58 в июле, а потом снова начал расти.

В последний раз ниже, чем в апреле 2026-го, индекс счастья был в сентябре 2011-го — тогда он составил 41 пункт. Именно в этом месяце произошла «рокировка» — когда на съезде «Единой России» было объявлено, что Владимир Путин вновь пойдет на президентские выборы, а подменявший его на посту президента Дмитрий Медведев возглавит список партии на думских выборах.

В тот день я впервые напился Читатели «Медузы» — о том, как они пережили «рокировку» Путина и Медведева.

