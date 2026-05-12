Россия ударила по Кривому Рогу. В городе двое погибших, пострадала девятимесячная девочка
Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, сообщили в военной администрации региона.
По данным главы администрации Александра Ганжи, в Кривом Роге погибли два человека.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе зафиксировано прямое попадание «Шахеда» в жилой дом. По его данным, погибшие — 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Кроме того, в результате удара пострадала девятимесячная девочка, ей оторвало ногу.
Позже Ганжа сообщил еще о четырех погибших в Дубовиковской общине Синельниковского района. Еще три человека пострадали — это мужчины 37, 48 и 51 года. По словам Ганжи, этот удар был нанесен авиабомбами.