Россия ударила по Кривому Рогу. В городе двое погибших, пострадала девятимесячная девочка

Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, сообщили в военной администрации региона.

По данным главы администрации Александра Ганжи, в Кривом Роге погибли два человека.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе зафиксировано прямое попадание «Шахеда» в жилой дом. По его данным, погибшие — 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Кроме того, в результате удара пострадала девятимесячная девочка, ей оторвало ногу.

Позже Ганжа сообщил еще о четырех погибших в Дубовиковской общине Синельниковского района. Еще три человека пострадали — это мужчины 37, 48 и 51 года. По словам Ганжи, этот удар был нанесен авиабомбами.

Война 1539-й день. Трехдневное прекращение огня завершилось. Дроны снова атакуют. Украина предлагает «аэропортовое перемирие»

