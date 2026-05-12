Росмолодежь потратит 95 миллионов рублей на чат-боты для подростков. Через них собираются решать «жизненные ситуации» и заниматься «нравственным и духовным развитием»

Росмолодежь объявила тендер на создание единого ресурса для общения и поддержки молодежи в решении «жизненных ситуаций», а также «всестороннего нравственного и духовного развития» подростков, пишет газета «Ведомости».

На создание сервиса планируют потратить 95,6 миллиона рублей. Из технического задания следует, что подрядчик должен будет создать систему приема и обработки входящих сообщений через электронную почту, личные сообщения чат-бота Росмолодежи, в том числе в мессенджере «Макс», группы проектов во «ВКонтакте» и голосовую линию сопровождения.

Эту систему собираются распространить на участников и выпускников программ Росмолодежи. Предполагается, что через почту, соцсети и чат-боты подросткам должны обеспечить «устойчивую, персонализированную и эмпатичную поддержку».

Единая система, по задумке заказчика, должна решить задачи по вовлечению молодежи в политику, а также обеспечит возможность общения с гражданами «по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Кроме того, сервис будет собирать и анализировать «актуальные запросы, тематические тренды и поведенческие паттерны» молодежи и выявлять наиболее частые проблемные жизненные ситуации у молодых людей.

Политологи, опрошенные «Ведомостями», усомнились, что ведомство сможет эффективно укреплять традиционные ценности и вести работу с молодежью через чат-бот. Они отметили, что это работа для живых квалифицированных психологов.

