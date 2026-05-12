Бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам, обвинив в присвоении денег клиента за рекламную кампанию

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК).

Смеркис был под арестом по этому делу с мая 2025 года.

Обвинение утверждает, что Смеркис пообещал обратившемуся к нему криптоблогеру организовать рекламную кампанию и привлечь около двух миллионов новых пользователей за вознаграждение в размере более 8,8 миллиона рублей. Однако обязательства Смеркис не исполнил, а деньгами «распорядился по личному усмотрению», заявили в прокуратуре Москвы.

Признал ли Смеркис вину, в сообщении прокуратуры не уточняется.

41-летний Смеркис — инвестор, трейдер и эксперт, активно участвовавший в развитии цифровой экономики и блокчейна. Он работал в Mail.ru Group, на телеканале A1, в агентстве Global Point и в компании Red Bull. В начале 2022 года Смеркис стал директором Binance в СНГ. Он отвечал за развитие криптобиржи в регионе и занимал этот пост до сентября 2023-го. Незадолго до того, как он покинул должность директора по СНГ, Binance объявила, что рассматривает возможность полного ухода с российского рынка.

В апреле 2024 года Смеркис вместе с другим топ-менеджером Binance Глебом Костаревым запустил приложение Blum, которое позволяет торговать криптовалютными активами в мини-приложении телеграма. Проект, как сообщалось, привлек пять миллионов долларов инвестиций. В апреле 2025 года, по данным самого проекта, у него было более 92 миллионов пользователей.