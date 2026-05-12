Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук.

Как сообщил 12 мая портал Russian Machine Never Breaks, Овечкин в 2022 году защитил 145-страничную диссертацию по теме «Организация тренировочного процесса… в профессиональных хоккейных клубах России». Этот документ доступен за 700 рублей на сайте Dissercat.

Основная идея диссертации Овечкина заключается в том, что североамериканская и российская хоккейные культуры имеют разные приоритеты в развитии юных спортсменов и игрокам с возрастом может быть полезно сочетание двух стилей обучения.

В то время как россияне обычно отдают предпочтение владению шайбой и техническому мастерству, североамериканцы делают упор на физическую форму и уделяют больше внимания быстрому темпу игры, считает Овечкин.

В документе сказано, что Овечкин написал диссертацию в Федеральном научном центре физической культуры и спорта в Москве.

