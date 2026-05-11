Здание в Лондоне, где The Beatles записали последний альбом и сыграли последний концерт, превратят в музей

В Лондоне в доме номер 3 на Сэвил-Роу откроют музей The Beatles. В этом здании располагались штаб-квартира The Beatles, студия, где группа записала финальный альбом , а на его крыше сыграла свой последний концерт.

Бывшая штаб-квартира The Beatles на Сэвил-Роу давно вошла в список достопримечательностей Лондона, однако попасть туда с туристическими целями ранее было невозможно.

Сейчас поклонники The Beatles, рассказал журналистам BBC News Пол Маккартни, приходят в Лондоне на Эбби-Роуд, но могут только постоять на улице, что, помимо прочего, создает помехи дорожному движению. Музей, в который можно зайти, является, по мнению Маккартни, «превосходной идеей». «Это как вернуться домой», — прокомментировал планы открытия музея Ринго Старр.

Ожидается, что музей в семиэтажном здании на Сэвил-Роу откроется в 2027 году. У музея уже есть сайт.

