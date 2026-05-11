В Норвегии шестилетний школьник во время экскурсии нашел меч викингов

Во время школьной экскурсии в коммуне Гран шестилетний Хенрик Рефснес Мёртведт нашел меч, которому около 1300 лет, сообщает телерадиокомпания NRK.

Мальчик нашел меч в поле рядом с деревней Бранду во время поездки с классом. По словам Хенрика, часть меча, покрытого ржавчиной, торчала из земли. Сначала он не понял, что это такое, решил поднять и посмотреть.

Обнаружив находку, мальчик, его одноклассники и их учителя связались с местными археологами.

Оказалось, что это однолезвийный меч. Такой клинок заточен только с одной стороны и предназначен для рубяще-режущих ударов. Как предполагают специалисты, меч относится к началу эпохи викингов.

Находку отправили в Музей истории культуры в Осло.