Россияне теперь могут поехать в Саудовскую Аравию без визы. Но прямых рейсов практически нет из-за войны

С 11 мая вступил в силу безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией, соглашение о котором было подписано в декабре 2025 года.

Теперь гражданам России не нужно получать визы для поездок с туристическими и деловыми целями на срок до 90 дней в течение года. Они смогут въезжать в Саудовскую Аравию только по загранпаспорту.

Для обучения, работы, а также совершения хаджа или умры (виды паломничества) нужно будет получать соответствующую визу, уточнили в российском МИД.

До войны прямые рейсы в Саудовскую Аравию выполняли в основном только саудовские авиакомпании Flynas и Saudia. Сейчас на их сайтах можно увидеть билеты не ранее, чем на август-сентябрь 2026 года.

В 2025 году Саудовскую Аравию посетили более 50 тысяч российских туристов (на 42% больше, чем годом раньше). При этом сейчас продажи туров туда приостановлены из-за войны США и Израиля с Ираном. В начале марта российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива в связи с боевыми действиями, и эти рекомендации еще не сняты. В Ассоциации туроператоров России ожидают, что если обстановка в регионе к осени стабилизируется и будут возобновлены прямые рейсы, то турпоток в Саудовскую Аравию может вырасти более чем на 70%.

