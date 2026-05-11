Патриархом Грузии избран 57-летний митрополит Шио

Пост католикоса-патриарха всея Грузии займет 57-летний митрополит Шио (Муджири). Его кандидатура 11 мая набрала большинство голосов на расширенном заседании Священного Синода Грузинской православной церкви.

В 2017 году митрополит Шио был назначен местоблюстителем патриаршего престола — фактически он стал официальным преемником католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго. После смерти Илии Второго именно митрополит Шио исполнял обязанности главы церкви.

После официального вступления на пост главы Грузинской православной церкви, назначенной на 12 мая, он, как ожидается, будет именоваться Шио Третьим.

Новый католикос-патриарх всея Грузии родился 1 февраля 1969 года в Тбилиси. Он учился в Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели, но после третьего курса ушел послушником в Шио-Мгвимский мужской монастырь. В январе 1993 года он принял постриг в монашество.

В начале 2000-х годов он был настоятелем прихода в московском храме великомученика Георгия в Грузинах и получал богословское образование в России. В 2003 году получил сан епископа и вернулся в Грузию. В 2010 году его возвели в сан митрополита.

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй умер 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он занимал пост патриарха c 1977 года, более 48 лет — дольше всех в истории Грузинской православной церкви.