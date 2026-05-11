ЕС ввел санкции против детского лагеря «Орленок»
Евросоюз ввел новые санкции в отношении 16 физических лиц и семи организаций, причастных к депортации украинских детей в Россию.
В список, в частности, внесены всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена» в Краснодарском крае, а также «Алые паруса» в аннексированном Крыму.
Санкции также введены в отношении расположенных на территории Крыма центра ДОСААФ, филиала Нахимовского военно-морского училища и военно-патриотического клуба «Патриот».
Все эти организации, говорится в распространенном Европейским советом заявлении, реализуют программы по «пророссийской индоктринации» украинских детей, в том числе путем идеологического воспитания и «участия в мероприятиях, прославляющих агрессивную войну России».
В отношении руководителей этих организаций, а также чиновников и политиков с аннексированных территорий, причастных к «индоктринации» украинских детей, введены персональные санкции, включающие, в числе прочего, запрет на въезд на территорию ЕС.