«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу. У главного тренера команды в этот день умер отец

Футбольный клуб «Барселона» из Каталонии досрочно стал чемпионом Испании, выиграв со счетом 2:0 в матче с основным соперником — мадридским «Реалом».

Решающий матч проходил 10 мая на домашнем стадионе «Барселоны», который называется «Спотифай Камп Ноу». Он начался с минуты молчания — у главного тренера каталонской команды Ханса-Дитера Флика в этот же день умер отец.

До матча «Барселона» возглавляла таблицу «Ла Лиги» (испанского чемпионата), а «Реал» шел на втором месте — с отрывом в 11 очков. «Барселоне» достаточно было сыграть в «эль класико» (так называют матчи между двумя этими командами) вничью. Победа принесла ей кубок чемпионата за три тура до его окончания — догнать по очкам «Реал» уже не сможет.

Тренер «Барселоны» Ханси Флик отмечал победу и вручение кубка на поле вместе с футболистами. Несмотря на смерть отца, матч он не пропустил.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик с трофеем после победы в матче с «Реалом», 10 мая 2026 года Joan Mateu Parra / AP / Scanpix / LETA

Первый гол «Барселоны» в ворота «Реала». Игра проходила на домашнем стадионе «Барселоны» Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA

«Барселона» выигрывает чемпионат Испании 29-й раз и второй год подряд, а также второй раз с Ханси Фликом, который стал главным тренером команды в сезоне 2024/2025. До этого Флик возглавлял сборную Германии по футболу.