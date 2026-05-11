«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу. У главного тренера команды в этот день умер отец
Футбольный клуб «Барселона» из Каталонии досрочно стал чемпионом Испании, выиграв со счетом 2:0 в матче с основным соперником — мадридским «Реалом».
Решающий матч проходил 10 мая на домашнем стадионе «Барселоны», который называется «Спотифай Камп Ноу». Он начался с минуты молчания — у главного тренера каталонской команды Ханса-Дитера Флика в этот же день умер отец.
До матча «Барселона» возглавляла таблицу «Ла Лиги» (испанского чемпионата), а «Реал» шел на втором месте — с отрывом в 11 очков. «Барселоне» достаточно было сыграть в «эль класико» (так называют матчи между двумя этими командами) вничью. Победа принесла ей кубок чемпионата за три тура до его окончания — догнать по очкам «Реал» уже не сможет.
Тренер «Барселоны» Ханси Флик отмечал победу и вручение кубка на поле вместе с футболистами. Несмотря на смерть отца, матч он не пропустил.
«Барселона» выигрывает чемпионат Испании 29-й раз и второй год подряд, а также второй раз с Ханси Фликом, который стал главным тренером команды в сезоне 2024/2025. До этого Флик возглавлял сборную Германии по футболу.