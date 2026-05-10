«Мои слова сейчас активно используют враги России». Журналистка, поздравившая мать пропавшего без вести военного с «двойным праздником», извинилась

Журналистка телеканала «Кузбасс Первый» Марина Киселева, которая во время шествия «Бессмертного полка» в Кемерово поздравила мать пропавшего без вести участника войны с Украиной с «двойным праздником», извинилась.

Извинение Киселева опубликовала в своем аккаунте во «ВКонтакте». Его репостнул официальный паблик телеканала.

Конечно же, мои слова про двойной праздник были оговоркой. Понимаю, как это прозвучало, но я категорически не хотела обидеть кого-то, тем более маму героя. Тем не менее, искренне прошу прощения у нее и у всех, кого могло задеть мое неосторожное высказывание.

Во время эфира сказалось волнение. Вся редакция телеканала «Кузбасс Первый», включая меня, с огромным уважением и почтением относится к участникам специальной военной операции. Мы освещаем их героический труд. Помогаем кузбассовцам узнавать о сборе помощи для воинов и сами регулярно вносим свой вклад.

Понимаю, что мои слова сейчас активно используют враги России, и это очень обидно. Но я точно знаю, что Победа будет за нами.

Накануне многие телеграм-каналы опубликовали видео с шествия «Бессмертного полка» в Кемерово, на котором журналистка спрашивает у одной из участниц, почему для нее важен День Победы. Та отвечает, указывая на один из портретов, которые она несет, что это ее без вести пропавший сын. На это журналистка говорит: «То есть у вас сегодня такой двойной праздник».

