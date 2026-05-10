Двоих фанатов «Спартака» оштрафовали из-за татуировок с числом 1312. Оно означает протест против полицейских

Тушинский районный суд Москвы 8 мая оштрафовал двоих фанатов футбольного клуба «Спартак» на тысячу рублей каждого из-за татуировок с числом 1312 на ногах, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Протоколы на Сергея Козлова и Александра Горшкова, которых задержали вечером 6 мая после матча «Спартак — ЦСКА» в Москве, составили по административной статье о пропаганде нацистской атрибутики или символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

В постановлении суда говорится, что число 1312 означает английскую аббревиатуру АСАВ, которая используется организациями футбольных болельщиков «ТОЙС», запрещенной решением суда Самары в 2017 году и объявленной «экстремистской». «Медиазона» поясняет, что организация T.O.Y.S. (The Opposition Young Supporters) — это фанатская группа, поддерживающая самарский клуб «Крылья Советов».

В числе 1312 действительно закодированы первые буквы английской фразы All Cops Are Bastards (переводится как «Все копы — ублюдки»). Аббревиатура A.C.A.B. широко распространена как в хулиганской, так и в тюремной среде. Ее в том числе часто набивают в виде татуировки на пальцах руки.

Оба задержанных явились в суд и не оспаривали «событие вмененного правонарушения», говорится в постановлении.

«Осторожно, новости» отмечают, что ранее силовики и суды не связывали ни сам лозунг, ни число 1312 ни с какой организацией: как правило, в документах писалась только расшифровка аббревиатуры. «Медиазона» пишет, что при этом из-за самого числа 1312 уже были протоколы о демонстрации экстремистской символики, по которым назначали штрафы.