В Чите на Парад Победы впервые вывели колонну жен и матерей участников войны с Украиной

В Чите в параде в честь Дня победы в Великой Отечественной войне впервые приняли участие жены и матери военных, участвующих в боевых действиях в Украине. Видео с колонной распространила администрация города. В этой же колонне прошли воспитанники кадетской школы-интерната.

Женщины одеты в одинаковую одежду, на их плечах кители. Во фрагменте виде, которое публикует «Агентство», диктор-мужчина называет эти кители «символом ответственности, верности и несгибаемой веры в тех, кто сейчас на передовой».

«За каждым шагом этой колонны вера, надежда и любовь. В каждом взгляде боль утраты и безмерная гордость», — сообщает диктор-женщина во время прохождения колонны. Завершающая шеренга в этой колонне женщин несла портреты.

По данным издания RusNews, в параде в Чите участвовали вдовы и матери погибших участников войны с Украиной. Из закадрового текста на доступном фрагменте видео с парада такой однозначный вывод сделать нельзя.

Потери России в войне с Украиной. Новые данные

350 тысяч погибших российских солдат Это новая — надежная — оценка потерь ВС РФ за четыре года большой войны. Нам впервые удалось включить в подсчет пропавших без вести военных

Потери России в войне с Украиной. Новые данные

350 тысяч погибших российских солдат Это новая — надежная — оценка потерь ВС РФ за четыре года большой войны. Нам впервые удалось включить в подсчет пропавших без вести военных