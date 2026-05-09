Журналистка телеканала в Кемерово на акции «Бессмертный полк» поздравила с «двойным праздником» мать военного, пропавшего без вести

На шествии «Бессмертного полка» в Кемерово журналистка телеканала «Кузбасс Первый» поздравила мать пропавшего без вести участника войны с Украиной с «двойным праздником».

На видео, которое публикует RusNews, журналистка спрашивает у одной из участниц шествия, которая идет с двумя портретами: участника войны и мужчины в современной военной форме, почему для нее важен День Победы.

Собеседница журналистки отвечает, что каждый год приходит на «Бессмертный полк», что «это важно и нужно» и, указывая на портрет, говорит: «Это мой сын, без вести пропавший». На это журналистка говорит: «То есть у вас сегодня такой двойной праздник».

«Кузбасс Первый» отредактировал запись, убрав момент с без вести пропавшим сыном и «двойным праздником».

В последние годы в шествии «Бессмертный полк», которое изначально задумывалось как акция памяти участников Великой Отечественной войны, стали появляться и портреты погибших в большой войне России с Украиной. В частности, на «Бессмертном полку» в Санкт-Петербурге в 2026 году бывшие участники ЧВК Вагнера пронесли портрет Евгения Пригожина.

Что еще происходило в Петербурге 9 мая 2026 года

Петербург — один из российских городов, где власти не отменили шествие «Бессмертного полка» Вместе с портретами ветеранов там несли фотографии военных, погибших в Украине, — а еще фото Евгения Пригожина и бойцов ЧВК Вагнера. Репортаж

Что еще происходило в Петербурге 9 мая 2026 года

Петербург — один из российских городов, где власти не отменили шествие «Бессмертного полка» Вместе с портретами ветеранов там несли фотографии военных, погибших в Украине, — а еще фото Евгения Пригожина и бойцов ЧВК Вагнера. Репортаж