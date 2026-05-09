Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге прошло с портретом Евгения Пригожина

На шествие «Бессмертный полк» в Петербурге пришли бывшие участники ЧВК Вагнера с портретом Евгения Пригожина. Фотографии с шествия опубликовала «Бумага».

Помимо портрета Пригожина, погибшего в результате крушения самолета в августе 2023 года — через два месяца после поднятого им мятежа, на шествие, судя по снимкам, принесли портреты и других убитых на войне с Украиной участников ЧВК Вагнера.

Администрация Петербурга сообщила, что в «Бессмертном полку» в 2026 году приняли участие более 100 тысяч человек.

«Бессмертный полк» был задуман как акция памяти участников Великой Отечественной войны. Изначально идея «Бессмертного полка» принадлежала журналистам томского телеканала ТВ-2, но с 2015 года организацией «Бессмертного полка» начал заниматься Общероссийский национальный фронт (ОНФ).

Последние несколько лет на шествиях «Бессмертного полка» в разных городах РФ помимо портретов участников Великой Отечественной войны появляются и фотографии убитых на большой войне России с Украиной.

В мае 2026 года в некоторых городах России отказались от проведения парадов и шествия «Бессмертный полк». В Москве парад был, но «Бессмертный полк» очно не проводили. В Петербурге устроили и парад, и шествие.

Парад в Москве пройдет без военной техники, шествия «Бессмертного полка» не будет Вот список городов России, где совсем отказались от парадов — или решили не выводить военную технику

