Зеленский: Россия «даже не имитирует» прекращение огня. Минобороны России: мы наносим ответные удары

Россия и Украина обвинили друг друга в продолжении боевых действий после начала «перемирия», которое в одностороннем порядке с полуночи объявила Москва.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что со стороны России даже «имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было».

По его словам, ночью было зафиксировано более чем 140 обстрелов позиций на фронте и 10 штурмовых действий, а также сотни ударов беспилотниками. «Как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально», — заявил он.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что с полуночи все российские группировки войск «полностью прекратили ведение боевых действий», в то время как ВСУ продолжали наносить удары. Всего в зоне «специальной военной операции», заявили в ведомстве, зафиксированы 1365 нарушений режима прекращения огня.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА», — сообщило ведомство.

«Перемирие» было объявлено властями РФ в одностороннем порядке; предполагалось, что оно продлится 8 и 9 мая.

Украина официально не присоединялась к перемирию. Российские официальные лица заявляли, что если ВСУ продолжат свои атаки, то по центру Киева будет нанесен «разрушительный» удар.