Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В обращении Зеленский отметил, что миллионы украинцев были «в составе разных армий государств антигитлеровской коалиции» и что их вклад в поражение нацистской Германии был «одним из самых больших».

К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло — тоже тотальное, не приносящее ничего, кроме руин и издевательств, основанное на аналогичной идеологии ненависти. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: «сделано в России».

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться от российского режима. «Защита жизни людей и свободы народов от Путина — это абсолютно достойное чествование памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир», — сказал президент Украины.

Украина на фоне российского вторжения отказалась от советской модели чествования памяти Второй мировой войны в пользу европейской. Раньше в стране официально было два памятных дня — 8 мая как День памяти и примирения и 9 мая как День победы над нацизмом. В 2023 году 9 мая как памятный день был отменен.