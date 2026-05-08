Трамп заявил, что перемирие с Ираном остается в силе. Взаимные удары он назвал «любовным похлопыванием»

Перемирие с Ираном остается в силе. Об этом в комментарии ABC News заявил президент США Дональд Трамп.

«Перемирие продолжается. Оно действует», — сказал Трамп. Недавние взаимные удары президент США назвал «любовным похлопыванием».

7 мая между США и Ираном произошла самая серьезная эскалация за время перемирия, действующего с начала апреля. Военные США нанесли удары по иранскому порту на острове Кешм и городу Бендер-Аббас. Иран атаковал два американских эсминца в Ормузском проливе.

Эскалация произошла в то время, когда США ожидали ответа Ирана на свое предложение о прекращении войны. Они передали его несколько дней назад.

