Минюст РФ объявил «иностранным агентом» философа Михаила Эпштейна

Минюст РФ объявил «иностранным агентом» философа и филолога Михаила Эпштейна.

76-летний Эпштейн, автор более 50 книг и более тысячи статей и эссе, живет в США. Как отмечает «Радио Свобода», он выступал с осуждением российского вторжения в Украину.

Помимо Эпштейна, в список «иностранных агентов» попали координатор проектов Free Russia Foundation Антон Михальчук, активисты Евгений Малюгин и Андрей Агапов, биолог Игорь Ефимов, а также кипрский новостной ресурс Cyprus Daily News.

Основанием для включения в реестр, следует из сообщения Минюста, стали призывы к нарушению территориальной целостности РФ, распространение «фейков» о российской власти и материалов других «иноагентов».