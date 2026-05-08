Фронтмен Tokio Hotel выиграл суд у политика из «Альтернативы для Германии» из-за гомофобных оскорблений в свой адрес. И публично назвал его «полным идиотом»

Фронтмен Tokio Hotel Билл Каулиц добился судебного запрета на публикации о себе в соцсетях политика от партии «Альтернатива для Германии» Юлиана Адрата — после того, как тот сделал несколько оскорбительных записей в соцсетях в адрес музыканта. Об этом пишет NTV.

Адрат впервые написал о Каулице, когда тот принял участие в рекламе средства для ухода за волосами. Политик назвал ее «полным цивилизационным провалом» и «прямым следствием так называемого феминизма».

В еще одной публикации Адрат допустил оскорбительные комментарии в адрес Каулица из-за его сексуальной ориентации (музыкант — открытый гомосексуал). Текст комментария не приводится.

Суд в Гамбурге, куда обратились юристы Каулица, встал на его сторону и запретил Адрату под угрозой штрафа делать публичные заявления о певце. После этого политик удалил старые публикации.

Сам Каулиц, комментируя ситуацию в своем подкасте, заявил, что обычно игнорирует гомофобные высказывания в свой адрес, но на этот раз решил «немного насолить» Адрату, потому что он — «полный АФД-идиот».

Билл Каулиц в своем подкасте ранее неоднократно критиковал политику «Альтернативы для Германии» и призывал своих поклонников «категорически голосовать против сдвига вправо».