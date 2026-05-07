Политзаключенный, 41-летний художник из Краснодара Владимир Яроцкий погиб в колонии № 9 в Краснодарском крае в ночь на 7 мая, сообщили проект «Политзек-Инфо» и издание Sotavision. По официальной версии, он покончил с собой.

Яроцкий жаловался на давление со стороны администрации колонии, рассказал другой политзаключенный Александр Ноздринов, который отбывает срок в той же колонии. По его словам, Яроцкий работал по ночам, несмотря на противопоказания по здоровью, а администрация отказывалась изменить условия труда.

«Поддержка политзэков. Мемориал»

Художника начали преследовать из-за картинки, которую он опубликовал во «ВКонтакте» в 2023 году, сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо». На ней художник пишет портрет Владимира Путина с натуры, но на холсте изображен половой член. И к Путину, и к пенису прикреплена георгиевская лента в виде банта. Надпись под изображением гласит: «Умные люди видят, что Путин заживо хоронит Россию, а дураки уверены, что он ее спасает…»

Как пишет «НеМосква», в 2024 году художника приговорили к полутора годам колонии. Однако дело направили на новое рассмотрение, и в мае 2025-го Яроцкого приговорили к пяти с половиной годам колонии. Художника признали виновным в распространении «фейков» об армии РФ и осквернении символа воинской славы.

Владимир Яроцкий стал по меньшей мере седьмым политзаключенным, который умер в заключении с начала 2026 года, отмечает «Новая газета Европа».

Истории сотен политзаключенных остаются нерассказанными Как силовики стирают их следы? Почему некоторые узники сами не хотят, чтобы о них узнали? И как правозащитники находят тех, кто готов говорить о себе?

