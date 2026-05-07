К профилям пользователей в телеграме теперь можно добавить бота — чтобы он сам отвечал на сообщения
В новом обновлении телеграма появилась возможность добавлять в профиль пользователя бота, который будет самостоятельно отвечать на сообщения.
Чтобы подключить бота к профилю, нужно в настройках выбрать раздел «Автоматизация чатов». При подключении бота пользователи смогут выбрать чаты, к которым тот получит доступ. Это могут быть чаты со всеми пользователями, кроме контактов, или только новые беседы.
Команда мессенджера назвала сегодняшнее обновление «настоящей революцией ИИ-ботов». Например, ботов можно вызвать в любом чате простым упоминанием. Кроме того, теперь в мессенджере можно создавать автономных ботов, способных взаимодействовать с другими ботами.