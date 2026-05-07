Глава МИД Германии предложил отказаться от принципа единогласного принятия решений в Евросоюзе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил реформировать Евросоюз, в частности, отказавшись от принципа единогласного принятия решений всеми странами-членами ЕС.

«В вопросах безопасности принцип единогласия может поставить нас под угрозу существования», — заявил Вадефуль (цитата по Deutsche Welle). В качестве примера глава МИД Германии привел кредит в 90 миллиардов долларов для Украины, который ЕС не мог одобрить из-за позиции правительства Венгрии, пока его возглавлял Виктор Орбан.

Если достичь согласия всех 27 стран-членов ЕС по каким-то причинам не представляется возможным, считает глава МИД Германии, то отдельные государства должны иметь возможность «продвигаться вперед в рамках ограниченной группы».

Государства, которые не хотят или не могут участвовать в общих решениях, не должны препятствовать тем, кто хочет двигаться вперед, подчеркнул он.

Вадефуль также считает, что при принятии внешнеполитических решений на уровне ЕС нужно перейти к квалифицированному голосованию, а не единогласному, как сейчас.

Еще одно предложение о реформе ЕС, озвученное главой МИД Германии, касается процедуры принятия в Евросоюз новых стран. Вадефуль предлагает использовать механизм поэтапной интеграции вплоть до полного членства в ЕС. Таким образом, отметил он, можно будет, помимо прочего, избежать ситуации, когда принятие новых членов блокируется какой-либо из стран Евросоюза.

Германия, подчеркнул Вадефуль, привержена целям расширения ЕС, но крайне важно, чтобы при принятии новых членов институты Евросоюза оставались работающими. В частности, глава МИД Германии считает, что следует отказаться от принципа, когда у каждой страны ЕС есть свой представитель в Еврокомиссии. По мнению Вадефуля, меньшая по численности Еврокомиссия, в состав которой войдут представители лишь двух третей членов ЕС, будет более эффективной.

Глава МИД Германии подчеркнул, что скорейшее проведение реформ является вопросом выживания для Евросоюза. «Мы должны действовать быстрее. Мир движется быстрее. Он требует ответов», — сказал он.

По действующим законам для решений по ключевым вопросам, включая, например, внешнюю политику и безопасность, санкции, принятие новых членов, требуется единогласная поддержка всех стран-членов ЕС. Возможность принятия внешнеполитических решений квалифицированным большинством (не менее 55% государств) обсуждается в ЕС уже несколько лет.